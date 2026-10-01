Día del Arquitecto; existen 15 mil 358 profesionistas, 5 mil son mujeres

El Centro de Información Economica y Social (CIES) lanzó la información estadística de precencia y características en el marco del Día del Arquitecto en donde resalta que existen mas de 15 mil profesionistas en la materia en el estado.

Hoy 1 de octubre se conmemora el Día del Arquitecto, y en Chihuahua se tiene el registro de 15,358 arquitectos, de los cuales 10,235 son hombres y 5,303 son mujeres.

En este sentido se informó que 3 de cada 1,000 estudiantes de educación superior cursan la carrera de Arquitectura.

Alrededor del 13% de los arquitectos percibe ingresos de 3 hasta más de 5 salarios mínimos.

La arquitectura en Chihuahua tiene una gran importancia en el ambito constructor, empresas se han abierto camino en el sector con remodelaciones o nueva infraestructura.