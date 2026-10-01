Sin solicitudes de licencia de funcionarios municipales para contender en elecciones: Roberto Fuentes

Con el inicio del proceso electoral este 1 de octubre, el secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes, informó que hasta el momento no ha recibido en su despacho solicitudes de licencia de funcionarios municipales que busquen contender por algún cargo de elección popular.

El funcionario municipal señaló que, hasta ahora, ningún integrante de la administración municipal ha formalizado ante su oficina una petición para separarse de su cargo con motivo de sus aspiraciones políticas.

Entre los perfiles que han manifestado interés en participar en la contienda se encuentra el alcalde Marco Bonilla, quien busca la gubernatura de Chihuahua, así como otros funcionarios y representantes municipales que podrían buscar una diputación local.

En este grupo figuran Pedro Oliva, actual subdirector de Gobernación Municipal; Félix Martínez, regidor del Partido Acción Nacional (PAN), y Juan Abdo Fierro, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD).

Por ahora, de acuerdo con lo informado por Fuentes, no se ha presentado ninguna solicitud formal de licencia ante la Secretaría del Ayuntamiento, por lo que habrá que esperar para conocer si los funcionarios interesados en participar en el proceso electoral solicitan separarse de sus responsabilidades públicas.