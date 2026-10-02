Choque alcance provoca proyección y caos vial en el Periférico de la Juventud

Chihuahua, Chih.- Un choque por alcance registrado sobre el Periférico de la Juventud, en sentido de norte a sur, frente a Plaza San Ángel, provocó afectaciones a la circulación durante la tarde de este jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un tráiler impactó por alcance a un Honda Civic, el cual salió proyectado contra un Volkswagen Jetta. Tras el accidente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en los vehículos involucrados.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para hacerse cargo del accidente y realizar las diligencias correspondientes, mientras que la presencia de los vehículos generó congestionamiento vial en los carriles de norte a sur del Periférico de la Juventud.