Premiarán a ceramistas de la zona noroeste durante el 29° Concurso Regional de Mata Ortiz

– _Se destinará una bolsa de 400 mil pesos en 26 estímulos económicos_

El Gobierno del Estado, a través de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (Fodarch), invita a coleccionistas y público en general a la premiación del 29° Concurso Regional de Cerámica de Mata Ortiz, que se efectuará el 10 de octubre en la Antigua Estación de Ferrocarril de Juan Mata Ortiz, en Casas Grandes.

El certamen, organizado en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y el Ayuntamiento de Casas Grandes, reconoce el talento de las y los ceramistas de la región, y contribuye a impulsar la difusión y comercialización de su trabajo.

Esta edición destinará una bolsa de 400 mil pesos, distribuida en 26 estímulos económicos para los ocho primeros, segundos y terceros lugares, además del Premio Galardón y el Premio a la Excelencia.

Se reconocerán obras en ocho categorías: cerámica blanca policromada; negra, bruñida y con grafito; figuras o esculturas en barro; barro de color rojo, café, crema y marmoleado; cerámica esgrafiada, calada o grabada; piezas con pinturas de colores no tradicionales; miniaturas de hasta seis centímetros; y nuevas propuestas de diseño, forma o color.

En cada categoría se otorgarán 16 mil 500 pesos al primer lugar, 14 mil pesos al segundo y 12 mil pesos al tercero. El Premio Galardón recibirá 25 mil pesos y el de la Excelencia, 35 mil pesos.

Como parte de las acciones de apoyo al sector artesanal, Fodarch realizará la compra de piezas, con el propósito de fortalecer la comercialización de la cerámica de Mata Ortiz y generar oportunidades de ingreso para sus artesanas y artesanos.