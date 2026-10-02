Reportan nuevo ataque a buque en el Estrecho de Ormuz

Un buque fue atacado hoy en el Estrecho de Ormuz por un proyectil desconocido que provocó un incendio, informó la agencia UKMTO
Un buque fue atacado hoy mientras atravesaba el Estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.
La embarcación fue alcanzada por un “proyectil desconocido” en esta vía marítima estratégica, “lo que resultó en un incendio”, señaló la agencia en la red social de X.
PUBLICIDADLa tripulación fue declarada a salvo, aunque los daños al buque aún se desconocían, agregó el UKMTO.La agencia no precisó bajo qué bandera navegaba, ni tampoco su ruta prevista. Tampoco indicó si transportaba crudo o gas natural licuado.
El Estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con bombardeos sobre Irán.
Estados Unidos no ha atacado a Irán desde el 1 de septiembre, aunque buques siguen siendo regularmente blanco de ataques en el Estrecho de Ormuz.