Para comentar en mis redes, muy activo, para ver las zanjas y fugas reportadas, en visto: Alma Portillo a titular de la JMAS Parral

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, envió un mensaje en video al titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral, Alfonso Márquez, quien ante las denuncias que realiza la legisladora y que le son reportadas por los vecinos, tales como falta de servicio, fugas y zanjas abiertas, el funcionario sólo comenta en las redes sociales, sin embargo, se niega a recorrer las colonias afectadas.

“Para comentar en mis redes sociales: muy activo. Para ir a Parral a ver las zanjas y fugas que reportan los vecinos: en visto. ¿Por qué le huyen a la calle?”, recalcó Portillo Lerma.

En el mensaje, la diputada parralense señaló:

“Ingeniero Márquez, he recibido todos y cada uno de sus comentarios en mis redes sociales, en videos que he publicado, en donde realizo solicitudes que la ciudadanía me hace en diferentes recorridos por las colonias de Parral. Sin embargo, al momento de hacerle la invitación para que vayamos a recorrer las colonias, simplemente ya no tengo respuesta por parte de usted”.

“Reitero la invitación para que salgamos a recorrer las colonias de Parral, escuchar a los vecinos cuidadosamente y, sobre todo, atender todas y cada una de las solicitudes que se realizan con relación al desabastecimiento de agua potable en los hogares en prácticamente todas las colonias de parral, fugas y zanjas que permanecen abiertas por meses. Reitero mi invitación y espero una respuesta”, concluyó Alma Portillo.