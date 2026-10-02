Atropellan a adulta mayor y sufre fractura de pierna en la colonia Panamericana

Una mujer adulta mayor resultó lesionada tras ser atropellada por el conductor de un vehículo Mercedes-Benz C250, en el cruce de las calles Carbonell y República de Guyana, en la colonia Panamericana.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer sufrió una fractura en la pierna derecha, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar nota del accidente y realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el atropello y deslindar responsabilidades.