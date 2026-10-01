Brinda Estado más de 2 mil sesiones de radioterapia con acelerador lineal a pacientes con cáncer de mama

– _A través del Centro Estatal de Cancerología y del programa MediChihuahua, la Secretaría de Salud acompaña a las mujeres a las que se detecta este padecimiento_

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama que se conmemora en octubre, la Secretaría de Salud dio a conocer que, en lo que va del presente año, con el uso del Acelerador Lineal del Centro Estatal de Cancerología (CECAN) se han brindado más de 2 mil 272 sesiones de radioterapia.

Como parte de dicha conmemoración, la instancia exhorta a las mujeres a identificar signos de la enfermedad al detectar cambios en su cuerpo, y acudir a las unidades médicas para recibir valoración y orientación.

De acuerdo con datos de la dependencia estatal, con dichos tratamientos han sido beneficiadas 126 pacientes. Además, el programa MediChihuahua reportó 170 ingresos por este padecimiento.

Con corte a la semana epidemiológica 37, de 2026, se han registrado mil 496 casos nuevos de esta enfermedad en el estado. Durante 2024 se reportaron mil 419 y en 2025 se contabilizaron 2 mil 122.

Chihuahua capital concentra 877 registros y Ciudad Juárez, 484. Les siguen Cuauhtémoc, con 34; Hidalgo del Parral, con 20; Delicias, con 17, y Nuevo Casas Grandes, con 13.

Por grupo de edad, el mayor número de registros corresponde a personas de 50 a 59 años, con 498 casos, seguido del grupo de 25 a 44 años, con 360. En personas de 65 años y más se reportaron 280; de 60 a 64, 181, y de 45 a 49 fueron 158.

También se registraron 15 casos en personas de 20 a 24 años y cuatro en el grupo de 15 a 19. Durante este periodo no se reportaron casos en menores de 15 años.

La detección en etapas tempranas permite realizar oportunamente los estudios necesarios, establecer un diagnóstico e iniciar el tratamiento cuando se requiera.

La Secretaría de Salud recomienda prestar atención a signos específicos, como bultos o endurecimiento en la mama, cambios en su tamaño o forma, alteraciones en la piel, hundimiento del pezón o secreciones inusuales.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, se debe acudir a una unidad de salud y no postergar la valoración médica.

Durante octubre se reforzarán las acciones de información y sensibilización sobre este padecimiento.