Inauguran Chihuahua by UTMB 2026 en el Parque Barrancas



-La competencia reúne a corredores de 27 países y contará con la participación de 131 atletas rarámuri en seis distancias



El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, participó en la inauguración de Chihuahua by UTMB 2026, competencia internacional de trail running que se desarrolla en la Sierra Tarahumara y que reúne a corredores provenientes de 27 países, además de contar con la participación de atletas rarámuri.

A esta edición asistirán corredores de México, Argentina, Australia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Checa, Alemania, Ecuador, España, Francia, Reino Unido, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, Portugal, Rumania, El Salvador, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, entre otros.

Además, 131 corredores rarámuri participarán en las diferentes categorías, para reafirmar la relación entre esta comunidad y las carreras en montaña. Destaca que el 31 por ciento de las inscripciones corresponde a mujeres, mientras que el 25 por ciento de los atletas son originarios de Chihuahua.

Chihuahua by UTMB contempla seis distancias que recorren distintos escenarios de la Sierra Tarahumara: Rarámuri 118K, con 118 kilómetros y 5 mil 600 metros de desnivel positivo, y Weriga 94K, de 94 kilómetros y 4 mil 700 metros de desnivel.

También Akáa 58K, con 58 kilómetros y 2 mil 500 metros de desnivel; Komakí 39K, de 39 kilómetros y 1, 700 metros de desnivel; Napurega 21K, de 21 kilómetros y 700 metros de desnivel, y Norawa 9K, con 9 kilómetros y 200 metros de desnivel positivo.



Los nombres de las carreras están vinculados con la lengua y las tradiciones rarámuri: Rarámuri 118K hace referencia a la expresión “pies ligeros”; Weriga significa “¡vamos!”; Akáa alude a los tradicionales huaraches del pueblo; Komakí a la bola de madera utilizada en el juego del rarajípari; Napurega homenajea a quienes viven junto a las comunidades y comparten su cultura, mientras que Norawa significa “amigo”.

La ceremonia se llevó a cabo en el Parque Barrancas y fue encabezada por Alejandra Villalobos Palacio, directora de Gestión Turística, en representación del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, con la presencia de Alejandro Ochoa, director de Chihuahua by UTMB y Edgar Piñón, director del Parque Barrancas.

También acudieron Rita Meraz, del Fideicomiso de Promoción Turística ¡ah Chihuahua!, en representación de su titular, Julio Omar Chávez; Enrique Parra, gobernador tradicional de la comunidad rarámuri de Mogótavo; y Orlando Gastélum, director de Turismo y Cultura de Urique, así como representantes de los sectores estatal, municipal y turístico de la región.



A través de la Secretaría de Turismo y el Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua, el Gobierno del Estado mantiene el acompañamiento a eventos que contribuyen a la promoción de los destinos, generan actividad económica y fortalecen el posicionamiento de Chihuahua como cuna del Trail.



Con Chihuahua by UTMB, la Sierra Tarahumara se convierte en escenario de esta competencia de alcance internacional por segundo año consecutivo, para la que corredores nacionales y extranjeros conozcan uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la entidad