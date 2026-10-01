Arranca Secretaría de Turismo programa Colores de Chihuahua en Matachí

– _La intervención contempla más de 4 mil metros cuadrados de fachadas de viviendas_

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo inició los trabajos del programa Colores de Chihuahua en el municipio de Matachí, con una inversión estatal de 500 mil pesos.

El proyecto contempla la aplicación de pintura en 4 mil 072.90 metros cuadrados de fachadas de viviendas. La intervención comenzará desde el acceso por carretera a la cabecera municipal y avanzará hacia el centro histórico, hasta llegar al entorno de la alcaldía.

Este plan contribuye así al mejoramiento de la imagen urbana, fortalece la identidad de la comunidad y genera espacios más atractivos para las y los habitantes de Matachí, para quienes visitan la localidad.

El Ayuntamiento participó en la definición de la paleta de colores que será utilizada en las fachadas, para garantizar que se conserven y reflejen las características e identidad propias del poblado.

Colores de Chihuahua es impulsado por el Gobierno del Estado, a través del cual se ha mejorado la imagen de 18 localidades, gracias a una inversión superior a 8 millones de pesos. Esto representa 116 mil 200 metros cuadrados de fachadas que han sido renovadas.