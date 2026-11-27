La madrugada se vio interrumpida por el humo y las llamas en pleno centro de la ciudad, donde un incendio en una vivienda contigua al Hotel Roma, sobre la calle Libertad y 12, cobró la vida de un hombre y obligó a evacuar a huéspedes del establecimiento.

El fuego consumió el domicilio, donde un hombre, aparentemente en situación de calle, quedó atrapado y perdió la vida. La emergencia también alcanzó a quienes se encontraban en las habitaciones traseras del hotel, por lo que alrededor de nueve personas tuvieron que abandonar el inmueble ante el riesgo de intoxicación.

Paramédicos de URGE y Cruz Roja atendieron a los evacuados, algunos de los cuales presentaban síntomas por inhalación de monóxido de carbono. Una mujer requirió traslado hospitalario, mientras que el resto recibió atención en el lugar.

Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para controlar y sofocar las llamas, evitando que el incendio se propagara a otros inmuebles. Personal de la Fiscalía se encargó del levantamiento del cuerpo y de iniciar las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, que hasta el momento permanecen desconocidas.