Tragedia en Nepal: Más de 3,000 desaparecidos, 750 muertos y el miedo a una nueva riada

Siguen las labores de rescate, ya casi contra reloj y con el miedo de una nueva riada, en la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma Tíbet (China) donde el miércoles se produjo una gran riada que deja por el momento más de 750 muertos y más de 3 mil desaparecidos reportados.

China retomó las labores de rescate este viernes, después de que fueran suspendidas temporalmente por el paulatino desbordamiento de una represa natural formada por la acumulación de lodo y rocas tras la riada, aunque el miedo a un nueva crecida repentina sigue presente, por lo que las autoridades piden precaución.

Mientras, Nepal ha pedido formalmente a India y China la entrega e instalación urgente de 42 puentes portátiles para reabrir el tráfico terrestre en las áreas más afectadas y poder ubicar a personas que han quedado incomunicadas por la riada.

Los equipos de rescate en Nepal y China luchaban este domingo por localizar a miles de personas luego del mortífero alud que arrasó a mitad de semana una zona fronteriza del Himalaya y que ya deja más de 700 muertos.

El número de desaparecidos se elevó a más de 3.000 personas (2.498, entre ellas cientos de extranjeros, en territorio nepalí, y 546 en el lado chino), según las cifras oficiales de ambos países.

Paralelamente, ya fueron recuperados 750 cadáveres; de ellos 734 en el lado nepalí y 16 en el territorio chino del Tíbet, al que los periodistas extranjeros no tienen acceso en su mayor parte.

Las fuerzas de seguridad y la Policía Turística han logrado evacuar a 129 visitantes extranjeros en las zonas afectadas hasta el momento, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres. En total, Nepal ha rescatado 4.451 personas.

Según la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), unas 93.000 personas pueden haber resultado afectadas, aunque las organizaciones de ayuda todavía no han llegado a ciertas áreas inundadas, por lo que esa cifra podría aumentar.

China alcanza el núcleo de la zona arrasada

Más de 2.000 efectivos de China participan ya en las operaciones de rescate en el condado tibetano de Gyirong, después de que los primeros equipos profesionales lograran finalmente alcanzar este viernes por tierra el núcleo de la zona afectada por la riada.

Esto puede hacer que las cifras del lado tibetano de la tragedia aumenten, pues de momento China solo ha reportado cinco muertos y 558 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, cuyas nacionalidades no han sido detalladas.

Éxodo y miedo ante una nueva riada

Decenas de personas siguen descendiendo por la única carretera del valle de Bhote Koshi para poner a salvo lo que les queda, decididas a llegar a las aldeas aisladas para buscar a sus desaparecidos.

El miedo a que el río vuelva a crecer es real en este valle nepalí, como lo es también la frustración por encontrar a los desaparecidos.

Deepak KC espera junto a la zona de aterrizaje la llegada de cada helicóptero. Cuando se abren las puertas y comienzan a bajar los supervivientes de las aldeas aisladas por la riada que arrasó el norte de Nepal hace dos días, el militar se acerca y casi siempre hace la misma pregunta: ¿Cómo lograron salvarse?

El rescate en un túnel hidroeléctrico

Una de las imágenes del día es la del rescate de 191 supervivientes de la riada por parte del Ejército nepalí en el interior de un túnel hidroeléctrico.

Los rescatistas, que tuvieron que arrastrarse hasta la entrada del conducto, según muestran las imágenes, cargaron a algunos supervivientes a sus espaldas y tiraron de otros por las extremidades para trasladarlos al vehículo aéreo empleado en la operación.

Hay más de 900 empleados de infraestructuras hidroeléctricas incomunicados en Nepal, ya que el torrente arrolló una docena de plantas operativas y unos 15 proyectos en construcción en el corredor energético de los ríos Bhote Koshi y Trishuli. (AFP y EFE)