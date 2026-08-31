“Fuera Morena, gracias por tener al país en la ruina”: increpan a hermano y familia del expresidente López Obrador en un restaurante de Veracruz

Con gritos al unísono de “fuera Morena” y “gracias por tener al país en la ruina”, un grupo de comensales increpó esta tarde a Arturo López Obrador, a su esposa y suegra en un restaurante de Coatepec, Veracruz.

La escena ocurrió hoy a las 5:17 de la tarde, en el restaurante de cocina española Meson Guadalupe, ubicado en la privada de Gonzalo Durán I del municipio de Coatepec, gobernado por Morena y una de las ocho ciudades considerada como Pueblo Mágico.

Un video grabado por el periodista xalapeño Saúl Contreras muestra el momento en que Arturo, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, trata de abandonar el negocio, junto a su esposa y suegra.

En el material de video, proporcionado a Latinus por el periodista, la suegra de Arturo López trata de defenderse y suelta molesta un “que Dios los perdone porque no muestran su educación”.

Contreras explicó que no alcanzó a grabar el momento en que la suegra de Arturo López Obrador tiró el teléfono del comensal que registraba los detalles del escándalo.

En un intento por parar los gritos, Arturo López soltó un “gracias señores, yo no vivo de Morena, coño. No saben a qué partido pertenezco”, pero fue contraproducente porque el reclamo creció con la intensidad de “fuera Morena, fuera Morena, fuera Morena”.

El hermano del expresidente insistió en calmar los ánimos con un “yo no comulgo con mi hermano, soy de otro partido, investiguen” pero luego se contradice y suelta un “nunca los han molestado”

Ya de espaldas, aunque con el mismo grito, una de las comensales exclamó: “fuera Arturo López Obrador, hermano del expresidente López Obrador destructor de nuestro país”.