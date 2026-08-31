“No vamos a permitir candidatos con vínculos inconfesables”, asegura Ariadna Montiel ante diputados

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que no permitirán que los representen en las urnas candidatos que “tengan vínculos inconfesables”.

“Que no sean las frivolidades las que hablen de nosotros, debemos mantener nuestros principios tanto en lo público como en lo privado”, aseveró.

En la plenaria de los diputados de Morena aclaró que “la reelección está puesta para el que decida tomarla”.

“Ustedes, como diputados, podrán reelegirse, la ley lo permite”, enfatizó.

Aseguró que “no seré yo ni nadie más quien defina las candidaturas, más que el pueblo a través de las encuestas”.

“Se ha platicado con nuestra dirigenta para que se hagan las cosas correctamente”, resaltó luego de asegurar que, como dirigente, se hagan manejos con probidad.

Hizo un llamado a estar en territorio con la firme convicción de que “van a fortalecer el movimiento y defender la transformación”.

“Es este momento donde vamos a mostrar si estamos o no, con la presidenta”, indicó. Montiel aseguró que la 4T “ha resistido los ataques de la oposición, quienes tienen dirigentes enanos”.