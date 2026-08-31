Muere hombre en silla de ruedas por apartente sobredosis en Santa Rosa

Esta anoche fue un hombre de alrededor de 40 a 45 años fue encontrado sin vida en una silla de ruedas en calles de la colonia Santa Rosa.

El hecho se registró en la calle Ochoa e Independencia justo a un costado de un negocio, conocido de tortas y hamburguesas.

Al lugar arribaron paramédicos de URGE, quienes confirmaron el fallecimiento del masculino, hasta el momento se habla de una posible sobredosis esto debido a que el cuerpo presenta indicios de picaduras por jeringas e hipodérmicas en diversas partes.

Testigos informaron que otros sujeto habría arribado al lugar, empujando a la víctima y se retiró a toda prisa.

Por el momento estan a la espera de semefo para trasladar el cuerpo al C4.