Trabajan Poder Judicial de Chihuahua y Sistema Estatal de Anticorrupción para consolidar la transparencia y legalidad institucional de manera permanente

Alberga el PJE la 3era Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SEA

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua fue sede de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Anticorrupción, mediante la cual se impulsa mecanismos de colaboración institucional orientados a consolidar una gestión pública más transparente, más responsable y sujeta a evaluación.

La Magistrada Presidenta, Marcela Herrera Sandoval, el Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Acosta Molina, y la Presidenta del Órgano de Administración, Karla Reyes Orozco, compartieron ante los miembros del Comité de Participación Ciudadana del SEA , la importancia de esta jornada interinstitucional de trabajo, que fortalece el dialogo continuo, en aras de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto ejercicio público.

“La agenda anticorrupción no pertenece a una sola institución; nos corresponde a todas y todos. Desde el Poder Judicial trabajamos para garantizar el estado de derecho y aportar con responsabilidad y congruencia a este gran propósito que es la lucha contra la corrupción.”, expresó durante su mensaje de bienvenida, Herrera Sandoval.

Al respecto, el presidente del TDJ, Francisco Acosta Molina, señaló que “el Sistema Estatal Anticorrupción no solo cumple con un marco normativo, sino que representa una alianza institucional permanente en favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas

Durante este encuentro, coincidieron que el trabajo en conjunto que se realiza tiene un profundo sentido público: cuidar a las instituciones, fortalecer su integridad y responder con hechos a la exigencia y confianza ciudadana.