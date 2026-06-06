Muere apuñalado James Handy

James Handy, actor neoyorquino de 81 años que ha participado en pequeños papeles de películas como“ Jumanji” y, la más reciente, “Top Gun: Maverick”, además de en decenas de series, ha sido asesinado a las puertas de su casa de Los Ángeles. El asesino confeso es el hijo de su novia, un hombre llamado Michael Gledhill, de 44 años, que permanece en prisión bajo una fianza de dos millones de dólares.

La noticia de la muerte de Handy se ha conocido en varias partes. Primero, el pasado miércoles, se supo que un hombre había sido asesinado en la localidad de Tarzana, al noroeste de Los Ángeles. Después, el jueves a mediodía se hizo público el fallecimiento del actor. Pero no fue hasta horas después, ya a última hora de la tarde de California, cuando finalmente se conoció que los dos casos eran el mismo.

Fue sobre las 9.30 de la mañana del miércoles cuando los servicios de emergencia acudieron a la calle Erwin, al norte de Tarzana, para atender a un hombre que se hallaba tirado en su jardín delantero de su casa. Le encontraron inconsciente, con una puñalada en el pecho, tal y como contó el Departamento de Policía angelino y como recogieron algunos medios locales. Le trasladaron al hospital y allí fue declarado muerto.

‘Soy el hijo del hombre’

Como se supo poco después, fue un hombre el que llamó al 911 para dar aviso. En el audio registrado por el servicio de emergencias, se le escucha decir: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”. La policía se apersonó en el domicilio de Handy, cortando calles del barrio y registrando casa por casa. Finalmente, redujo a dicho hombre, que les aseguró ser el asesino. Posteriormente fue identificado como Michael Gledhill, de 44 años y residente en la misma casa. Según dijo él mismo, vivía allí con su madre; al parecer, esta era la novia de Handy. Entonces le impusieron esa alta fianza que, por el momento, no ha podido afrontar, y fue conducido a la prisión de la cercana localidad de Van Nuys. Las autoridades informaron que se trataba de un incidente aislado.

Ya el jueves, tras conocerse la muerte de Handy, fue su agente quien envió un comunicado a los medios. “Es con gran tristeza que podemos confirmar que el hombre que fue agredido y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy”, afirmó Pam Ellis-Evenas a la prensa local.

Información tomada de Agencia Reforma