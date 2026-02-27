Sí a la coalición con el PAN en 2027, pero que a todos convenga, dice secretario de Organización del CEN del PRI

El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Jorge Meade, dijo que el Revolucionario Institucional ya trabaja en reforzar sus estructuras y alista a sus posibles candidatos, pues están listos para competir solos o en coalición con algún otro partido político.

“Estamos trabajando en dos vías: para generar las condiciones de competir solos, pero también decir que estamos abiertos a las coaliciones”, declaró Meade.

Y es que el secretario de Organización del CEN priista argumentó que “más allá de las ideologías, hay que ganarle a Morena. A nadie conviene ir solos”, dijo respecto a la alianza con el PAN, sin embargo, insistió que esa coalición debe convenir y ser benéfica tanto para el panismo como para el PRI.

“Si no hay entendimiento, no vamos a aceptar que la coalición recaiga sobre el PRI, sobre nuestro partido, sobre quitar militantes nuestros, actores nuestros, sacrificarlos”, argumentó Jorge Meade.

