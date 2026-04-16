Toyota presenta su nuevo robot basquetbolista impulsado por IA y así lo pone a prueba

Toyota Motor Corp. ha exhibido su último robot humanoide basquetbolista impulsado por inteligencia artificial, Cue7, demostrando sus avances en el campo de la robótica con IA. El robot apareció durante el descanso de un partido disputado en el Toyota Arena de Tokio este 12 de abril. En el video se observa cómo Cue7 se dirige hacia la canasta y, después de tres botes, anota un tiro libre; también dribla el balón e intenta un triple que no logra encestar, pero si tocar el aro.
The Toyota CUE7 robot, a 7'2" 74 kg wheeled humanoid, debuted during halftime at Japan's basketball game.
The robot made a free throw but missed a set shot from three.
— The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) April 15, 2026