Con brillante actuación de Ohtani, Dodgers superan a Diamondbacks en Grandes Ligas

Phoenix. El japonés Shohei Ohtani lanzó seis entradas sin permitir carreras, Kyle Tucker conectó un jonrón de dos carreras que cayó en la piscina del Chase Field y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron este miércoles por 7-0 a los Diamondbacks de Arizona.

Ohtani (6-2) permitió dos hits y ponchó a seis, reduciendo su efectividad, la mejor de las Grandes Ligas, a 0.74. Ha permitido una carrera limpia en 24 entradas durante una racha de cuatro victorias consecutivas.

Ohtani también conectó tres sencillos y llegó a base cinco veces, anotando una carrera.

Tucker conectó su jonrón ante Zac Gallen (3-5) en la segunda entrada. Freddie Freeman añadió un sencillo de dos carreras en la tercera. Max Muncy siguió con un sencillo productor de carrera y el sencillo de dos carreras de Alex Freeman en la séptima puso a los Dodgers arriba 7-0.

Los Ángeles conectó 16 hits para conseguir su decimosexta victoria en 19 partidos.

Arizona conectó dos hits en su quinta derrota en seis partidos desde que ganó cinco seguidos.

Ohtani estaba frustrado con su control del juego contra Colorado a pesar de haber ganado su última apertura, y soltó algunas palabrotas que fueron captadas por el micrófono en el campo.

El cuatro veces MVP también tuvo algunos problemas de control contra los Diamondbacks.

Ohtani lanzó su primer lanzamiento de calentamiento hacia un grupo de fotógrafos que se encontraban detrás de la valla —por supuesto, se disculpó— y casi golpea a tres bateadores diferentes en las primeras tres entradas.

Más resultados en las Grandes Ligas: Miami 4-1 Washington, Detroit 7-2 Tampa Bay, Medias Blancas de Chicago 8-0 Minnesota, Mets de Nueva York 7-1 Seattle, Filadelfia 3-2 San Diego, Boston 8-1 Baltimore, Cleveland 5-4 Yanquis, Kansas City 5-2 Cincinnati, Atlanta 7-3 Toronto, San Francisco 1-0 Milwaukee, San Luis 5-3 Texas, Athletics 5-4 Cachorros de Chicago, Houston 11-9 Pittsburgh y Angelinos 11-4 Colorado.