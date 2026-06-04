Agentes del ICE detienen en California a ex militar mexicano ligado a caso Ayotzinapa

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo este jueves a Enrique Martínez-Chávez, ex militar de 32 años, presuntamente vinculado al caso Ayotzinapa, en Hawthorne, California, y sobre quien señaló que “es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del Ejército mexicano”.

El ICE de Los Angeles señaló en X que Enrique Martínez-Chávez “permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser repatriado”.

Martínez Chávez forma parte de un grupo de 16 militares señalados en investigaciones del caso Ayotzinapa, en las que se les atribuye presunta responsabilidad —bajo hipótesis de colusión y omisión— en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Según los reportes oficiales y periodísticos, Martínez Chávez formó parte del 27 Batallón de Infantería y se encontraba de servicio la noche del 26 de septiembre cuando comenzó la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, cuando alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por agentes de la policía municipal, militares y de otras corporaciones policiacas, en distintos puntos de Iguala dejando un saldo de seis personas ejecutadas y la desaparición de 43 estudiantes.