Sheinbaum agradece respaldo de AMLO; hay campaña de ultraderecha contra la transformación en México, reafirma

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció este jueves el respaldo que le expresó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en una carta difundida la víspera y coincidió con su planteamiento de que existen sectores de la ultraderecha en Estados Unidos y México que buscan debilitar a la llamada Cuarta Transformación mediante acusaciones contra su movimiento y su gobierno.

En su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo sostuvo que las recientes acciones de autoridades estadunidenses contra políticos mexicanos y la campaña que, dijo, se ha desplegado en medios de comunicación y redes sociales forman parte de una ofensiva política que busca afectar a su administración y al movimiento iniciado por López Obrador.

“Lo que dicen es ‘narcopartido, narcogobierno’. Tomando esto que viene, desde mi punto de vista, de los sectores más de derecha, de la ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte del gobierno”, afirmó. Señaló que detrás de esa narrativa existe el propósito de influir en los procesos electorales de ambos países y cuestionó que se pretenda asumir como ciertas las acusaciones formuladas por autoridades extranjeras sin que existan investigaciones concluidas en México.

Como parte de su argumentación, presentó una relación de líderes criminales detenidos durante el sexenio de López Obrador y recordó que cientos de integrantes de organizaciones delictivas fueron capturados entre 2019 y 2024. “Si hubiera habido una colusión, pues entonces, ¿por qué se les detiene?”, cuestionó. También destacó que varios de esos objetivos fueron extraditados a Estados Unidos.

Sheinbaum señaló que comparte la interpretación de López Obrador respecto a que algunos funcionarios estadounidenses buscan fortalecer a la oposición mexicana. Al referirse a la carta, destacó el pasaje en el que el ex mandatario plantea que el actual Donald Trump es distinto al que gobernó durante su primer mandato.

“Lo más increíble es que dice: ‘No es lo mismo el presidente Trump que yo conocí al que veo ahora’”, comentó. Añadió que coincide con la explicación de López Obrador de que ese cambio responde a la influencia de “sus falsos amigos y consejeros internos”.

No obstante, sostuvo que en sus conversaciones telefónicas con Trump ha encontrado una actitud respetuosa. “Cada vez que hablamos por teléfono, y hemos hablado muchísimas veces, ha sido muy respetuoso”, dijo, y agradeció al republicano las expresiones positivas que ha tenido sobre ella. Recordó además que, durante la firma del T-MEC, el entonces presidente estadounidense reconoció públicamente la contribución de los trabajadores mexicanos al desarrollo de Estados Unidos.

“Señalamientos misóginos”

La mandataria rechazó las versiones sobre una supuesta ruptura con López Obrador y calificó de “misóginos” los señalamientos de quienes afirman que ella no gobierna y que el ex presidente continúa tomando las decisiones desde Palenque.

“¿Qué quisieran los adversarios? Pues que nos separáramos, que hubiera una ruptura al interior de nuestro movimiento. Yo luché con López Obrador años, años, años. En campaña dije: ‘Que siga la transformación’. ¿Y luego llego aquí y digo: ‘No, López Obrador no’? Pues ¿cómo creen?”, expresó.

También arremetió contra figuras de la oposición y del empresariado que han cuestionado a su gobierno. Mencionó, entre otros, al empresario Ricardo Salinas Pliego y sostuvo que quienes promueven estas críticas “no están con el pueblo”, pues, afirmó, en el fondo son “racistas”. Asimismo, vinculó a diversos actores de la derecha mexicana con corrientes de ultraderecha en Estados Unidos, América Latina y España, a las que acusó de impulsar campañas para desacreditar a su administración y al movimiento que encabeza.

La presidenta llamó a la población, incluso a quienes no coinciden con su gobierno, a defender la soberanía nacional y a informarse directamente frente a lo que consideró campañas de desprestigio. “Piensen en México”, pidió. Sostuvo que el debate actual trasciende coyunturas políticas y tiene que ver con quién decide el rumbo del país: “¿Quién gobierna en México? ¿Las instituciones extranjeras o las instituciones mexicanas?”.

En ese contexto, recordó que su gobierno impulsó una reforma constitucional para reforzar la defensa de la soberanía nacional, mediante la cual se establece que el pueblo de México no aceptará intervenciones, intromisiones o actos provenientes del extranjero que afecten la independencia del país, incluidas injerencias en procesos electorales o investigaciones realizadas sin autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. “Lo que se está debatiendo ahora no es un asunto coyuntural, es un asunto de soberanía”, sostuvo.

Al finalizar la conferencia, Sheinbaum exhortó: “Lean la carta del presidente López Obrador”.