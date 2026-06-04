¿Pelea empresarial? Canaco señala que Canirac Chihuahua no está registrada oficialmente

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez reaccionó ante el regreso de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) y su unión al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es libre, aun cuando no hay un registro ante Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), pues asegura que había un adeudo de más de un millón de pesos ante la federación.

“Dicen que Canaco pierde un negocio millonario, no yo no creo en eso, primero la Canirac tenía una deuda de más de un millón y medio de pesos con la federación, cada quien tiene la libertad de asociarse con quien quiera y nosotros representamos por ley y las vías de cámara somos el instrumento de consulta del gobierno federal”, comentó.

En este sentido el líder del comercio formal en Chihuahua comentó que existen más de 100 restauranteros en la sección de Canaco, y cada comercio ofrecer la mejor opción, por lo cual son libres de elegir a quien mejor los pueda representar.

Según datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) no se cuenta con una autorización para la conformación de Canirac Chihuahua, este proceso se realiza a través de la Secretaría de Economía quien autoriza a las cámaras para operar y el propio SIEM cuenta con un listado de cámaras autorizadas en la cual no se localiza Canirac a decir de Canaco.

Existen delegaciones de CANIRAC en otras ciudades del país que sí ofrecen y cobran el SIEM, lo que demuestra que CANIRAC puede ser operador autorizado cuando cuenta con la autorización correspondiente. En Chihuahua, CANACO se presenta expresamente como cámara autorizada por la Secretaría de Economía para realizar registros SIEM.

Jurídicamente, CANIRAC Chihuahua sí podría cobrar SIEM únicamente si tiene autorización vigente de la Secretaría de Economía como operador del sistema. Sin esa autorización no debería realizar cobros por concepto de SIEM a sus agremiados.

La prueba documental para esclarecer el tema sería que Canirac hiciera público lo siguiente:

* Oficio de autorización emitido por la Secretaría de Economía.

* Aparición de CANIRAC Chihuahua en el directorio oficial de cámaras operadoras del SIEM.

* Clave o registro de operador dentro de la plataforma SIEM.