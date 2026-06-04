Carta de AMLO es una falta de respeto a Sheinbaum, no abona a estabilidad del país: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda expresó que la carta que publicó ayer el expresidente Andrés Manuel López Obrador es una falta de respeto a la investidura de la presidenta Claudia Sheinbaun Pardo y no abona a la estabilidad del país.

En el escrito, AMLO manifestó su apoyo “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que los recientes señalamientos y presiones del gobierno de Estados Unidos contra México tienen un trasfondo político y electoral: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, finalizó en su escrito.

Al respecto, De la Peña Grajeda expresó que hoy por hoy, Claudia Sheinbaum es quien conduce los destinos de este país y que el hecho de que AMLO salga a opinar genera inestabilidad en la relación bilateral del Gobierno Mexicano con el Gobierno de los Estados Unidos, tema que está absolutamente a cargo de la presidenta de la República.

“Como siempre se ha dicho desde la perspectiva institucional, nosotros confiamos en la conducción que haga la presidenta de la República de esta relación bilateral”, agregó De la Peña.