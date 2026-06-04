México Imparable Medio Maratón “Raíces de Aire”

México Imparable es un serial nacional de medio maratón que une deporte, cultura y turismo deportivo para impulsar el desarrollo social y promover la riqueza cultural de México. A través de sus distintas sedes, el proyecto genera oportunidades para atletas de pueblos originarios, fortaleciendo su preparación deportiva y brindándoles mayor visibilidad a nivel nacional e internacional.

Como cierre del primer Serial Nacional México Imparable “Raíces”, el estado de Chihuahua será sede de “Raíces de Aire”, cuarta y última etapa del circuito, que se desarrollará en el municipio de Urique, en el corazón de las Barrancas del Cobre. Esta edición rinde homenaje a la cultura rarámuri y a la majestuosidad de la sierra, ofreciendo una experiencia que combina deporte, naturaleza y tradición.

La competencia se llevará a cabo el 7 de junio a las 7:00 horas, con distancias de 21K, 14K y 8K, y la participación de corredores locales, nacionales e internacionales. Como parte de las actividades previas, el 6 de junio se realizará la Expo Raíces y entrega de kits, de 10:00 a 18:00 horas, donde las y los asistentes podrán convivir con representaciones culturales de diversos pueblos originarios de México, celebrando la diversidad y el orgullo de nuestras raíces.

México Imparable agradece de manera especial al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por su participación activa y respaldo durante todo el serial, desde Raíces de Agua, Raíces de Fuego y Raíces de Tierra, hasta esta etapa de Raíces de Aire. Su apoyo en la difusión, coordinación, traslados y acompañamiento institucional ha sido fundamental para el desarrollo de este proyecto, convirtiéndose en un aliado estratégico y un apoyo invaluable para el cumplimiento de los objetivos de México Imparable.

Con esta última etapa, México Imparable reafirma su compromiso de seguir impulsando el deporte, la inclusión, la identidad cultural y el turismo deportivo como herramientas de transformación social.