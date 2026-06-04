Ninguna candidatura está definida, reitera dirigente estatal del PAN

Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, reiteró que hasta el momento ninguna candidatura está definida, luego de que salieran rumores que tras la visita de líderes nacionales del panismo, se hayan acordado quiénes serían los candidatos a las alcaldías de Chihuahua y Juárez, así como a la gubernatura.

“Es que a mí me llevan candidateándome todo el año en lo que se les ocurre, pero yo tengo bien claro que mi responsabilidad en este momento es estar al frente del partido. Todo lo que ha sucedido a nivel nacional y todos estos embates del gobierno federal en contra de la gobernadora y de nuestro estado, sin duda han modificado nuestra agenda, han modificado la mesa estatal, donde hay muchos actores políticos involucrados, las mesas locales, pero yo creo que de ninguna manera esa información que circula puede generar alguna división o polarización, porque aquí somos muy transparentes”, declaró Álvarez Hernández.

La jefa panista añadió que “el día de ayer estuve en Ciudad Juárez, porque ayer lo comentaba, el fallecimiento de Marco Licón, pues sí nos ha dolido mucho, porque era una pieza importante en el equipo, había mucho cariño, mucho trabajo, mucho caminar juntos y nos ha pegado”.

“Y aquí en la capital no hay nada definido. Yo creo que aquí en esta mesa hay varios aspirantes que podrán decir que hay un diálogo permanente, transparencia, claridad y sobre todo, una amistad. Y tenemos claro que solamente unidos vamos a ganar. Y más como están dándose la condiciones, estoy segura que no solamente es refrendar la gubernatura y el municipio de la capital, sino Ciudad Juárez. Vamos por Ciudad Juárez y solo con unidad lo lograremos”, sentenció la dirigente panista.