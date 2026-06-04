Realizan traslado aeromédico de paciente de 52 años desde Creel a la ciudad de Chihuahua

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), realizó el traslado aeromédico de un hombre de 52 años de edad desde Creel, Bocoyna, hacia la ciudad de Chihuahua.

Lo anterior, luego de que la CEPC atendiera de manera inicial el reporte de una explosión registrada la mañana de este jueves en una vivienda de la comunidad mencionada, incidente provocado por una acumulación de gas en el inmueble y en el que también resultó herido un joven de 27 años.

Tras el aviso se movilizó de forma inmediata al personal operativo de la dependencia estatal para brindar los primeros auxilios y dirigir las acciones de rescate en el lugar.

Ante la gravedad de las lesiones del paciente de 52 años, elementos de Protección Civil determinaron la necesidad de una evacuación médica urgente, por lo que se solicitó la colaboración de la SSPE para la disposición de su aeronave.

El traslado se efectuó a bordo del helicóptero Bell 407 y durante el vuelo, el hombre estuvo asistido por plantilla operativa y personal voluntario de la CEPC profesional en enfermería, encargado de mantenerlo estable hasta su arribo.

La aeronave aterrizó en las inmediaciones del Centro de Convenciones de la capital, donde paramédicos de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE) lo esperaban para su movilización en ambulancia hacia el Hospital General Salvador Zubirán, donde fue ingresado al área de quemados para tratamiento médico especializado.

En cuanto al joven de 27 años de edad también involucrado, se informó que cuenta con lesiones que no ponen en riesgo su vida, por lo que fue trasladado de forma segura por la vía terrestre hacia la ciudad de Cuauhtémoc, a bordo de una unidad de URGE para recibir la atención correspondiente en el Hospital General Dr. Javier Ramírez Topete.