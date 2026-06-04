Descarta De la Peña supuesta candidatura: “ni siquiera han iniciado los procesos de selección”

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno aclaró que aún no se han definido las candidaturas para el 2027 ya que ni siquiera se han iniciado los procesos de selección por parte de los partidos políticos por lo que descartó rumores de que será el representante del PAN a la alcaldía de Chihuahua.

Aclaró que continúa aplicado en su cargo pues inclusive, si llegara a desatender su trabajo por aspiraciones personales, tendría un llamado de atención por parte de la gobernadora Maru Campos.

“No podría ser yo candidato porque ni siquiera se han convocado o ni siquiera se han iniciado formalmente los procesos de selección de candidaturas. Así que por lo pronto aplicados en la chamba, que es lo que nos tiene en esta posición, el día que dejemos de atender el trabajo por andar promocionando aspiraciones personales, pues seguramente la gobernadora nos va a dar un buen jalón de orejas”.

Asimismo, aseguró que tal rumor no podría ser motivo de fracción al interior del PAN pues existe un trabajo conjunto para apoyar a la mandataria estatal.

“No sé por qué sería motivo de una fractura, para nada. Lo que se está haciendo es trabajar en conjunto, arropando por supuesto a la líder de este proyecto estatal que es la gobernadora Maru Campos y por supuesto impulsado desde el Partido de Acción Nacional, que es quien lleva la voz cantante en este proceso”.