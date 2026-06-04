Chihuahua libre del gusano barrenador acredita de decisión de Maru para fortalecer medidas sanitarias

El secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que el tiempo que ha permanecido el Estado sin casos de gusano barrenador en el ganado acreditan el compromiso y la decisión de la gobernadora Maru Campos de fortalecer las medidas sanitarias en Chihuahua.

Ello luego de que ayer se dio a conocer que en el Estado de Texas se confirmó un caso de gusano barrenador, mientras que en México se confirmó el primer caso en noviembre del 2024, país que había permanecido libre de dicha plaga desde 1991.

“Pues eso habla del compromiso y acredita la decisión que en su momento tomó la gobernadora de fortalecer las medidas sanitarias en el Estado y obviamente blindar al estado de Chihuahua de esta plaga pues que nos empezó a llegar desde el sur del país, ya ven luego cómo hay plagas que quieren meterse a Chihuahua últimamente”.