Toma precaución, cerrarán calles del Centro por desfile de ganadores del premio “Teporaca”

Invitan a disfrutar de este evento encabezado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

El Gobierno Municipal anuncia el cierre de calles del Centro de la ciudad por el tradicional desfile de los deportistas ganadores del Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte, “Teporaca”, hoy sábado 24 de enero a las 12:00 horas.

Lo anterior con el apoyo de la Subdirección de Movilidad de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, a fin de que las familias disfruten de esta fiesta deportiva de la mejor manera.

El desfile, a cargo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en colaboración con la Asociación de Cronistas Deportivos “Pancho Cano”, aglomerará más de 30 carros alegóricos alusivos a distintos deportes.

El recorrido se realizará desde la calle Gómez Morín, de sur a norte, para dar vuelta en la avenida Juárez hasta la calle Ocampo, e integrarse a la calle Aldama hasta nuevamente a la calle Gómez Morín; con un circuito de dos vueltas y concluir en el escenario que se instalará sobre el cruce de la avenida Independencia y calle Aldama.

Dicho desfile de ganadores tiene como objetivo que la población chihuahuense conozca a las y los deportistas premiados como los mejores representantes de sus disciplinas con base a su actividad deportiva durante el 2025, quienes, acompañados de sus equipos deportivos y familiares, hacen representaciones a sus disciplinas.

Para conocer más de las y los ganadores puedes, ingresar al Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte: www.facebook.com/imcfd.