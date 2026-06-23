Realizan en Ciudad Juárez búsqueda en vida y difusión de pesquisas de personas ausentes reportadas en Tamaulipas

La Comisión Local de Búsqueda, de la Fiscalía General del Estado, encabezó en Ciudad Juárez, una jornada de búsqueda en vida de nueve personas con reporte de ausencia y/o desaparición en el estado de Tamaulipas.

Como parte de las acciones de colaboración interinstitucional, las actividades se desarrollaron en atención a la solicitud formulada por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de brindar acompañamiento y apoyo en diversas acciones encaminadas a establecer el paradero de las siguientes personas:

Brandon Eduardo Nevárez García, Jorge Antonio Hernández Domínguez, Daniel Gerardo García Ramírez, José Luis Bautista Carrillo, Mauricio Toledo Cervantes, Julio César Viramontes Arredondo, Adolfo Ángel Chigo Villegas, Juan Carlos Pérez Navarro y José Daniel Trejo García, quienes cuentan con reporte de desaparición en el estado de Tamaulipas.

Las acciones del personal del Grupo Especializado de Búsqueda, iniciaron a las 08:30 horas de este 23 de junio de 2026, acompañados por autoridades y familiares, fortaleciendo las labores de difusión mediante la colocación de cédulas de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

Las actividades se trasladaron al complejo gubernamental conocido como Pueblito Mexicano, ubicado en la avenida Abraham Lincoln, en donde fueron colocadas aproximadamente 200 cédulas de búsqueda en las instalaciones y sus alrededores.

Más tarde, las labores continuaron en la Plaza de La Mexicanidad, conocida como “La X”, donde se realizó la colocación de aproximadamente 250 cédulas adicionales, ampliando la difusión de información para favorecer la localización de las personas desaparecidas, para un total de 450 cédulas de búsqueda colocadas en diversos puntos estratégicos de Ciudad Juárez.

En las acciones participaron personal de la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua, Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y familiares de las personas desaparecidas.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y con las familias de personas desaparecidas para fortalecer las acciones de búsqueda y localización en beneficio de las víctimas.