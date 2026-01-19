Toma Mario Vázquez protesta a nueva directiva de la Asociación de Usuarios Las Chepas, en Bachíniva

El Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Usuarios Las Chepas de Bachíniva, durante la asamblea general celebrada en este municipio, donde informó el trabajo realizado por la directiva saliente y se refrendó el compromiso de seguir fortaleciendo la actividad manzanera de la región.

Durante el encuentro, se presentó el informe de la mesa directiva saliente, en el que se destacaron diversas obras ejecutadas con el apoyo del Gobierno del Estado, particularmente mediante el uso de maquinaria pesada. Asimismo, se reconoció la estrategia implementada para hacer frente a la severa sequía, que permitió mantener en producción 430 hectáreas de cultivo de manzana, aprovechando estanques de agua para la distribución del recurso, pese a que la presa se encontraba vacía.

La nueva directiva de la Asociación será encabezada por Carlos Alderete, a quien el senador deseó éxito en esta nueva responsabilidad, destacando la importancia de la organización y el trabajo conjunto de los usuarios para enfrentar los retos actuales del campo.

En su mensaje, Mario Vázquez reiteró su compromiso de seguir apoyando el mejor uso del agua y el fortalecimiento de la actividad manzanera, mediante la gestión de proyectos de tecnificación del riego y el impulso al replante de huertos que, en los últimos años, se han secado como consecuencia del uso de prácticas obsoletas que hoy requieren ser renovadas.

El legislador recordó que hace aproximadamente 10 años se lograron gestionar 80 millones de pesos ante el Gobierno Federal, recursos que fueron destinados a la instalación de tubería de alta presión, infraestructura que hoy permite avanzar hacia la implementación de sistemas de riego más modernos y eficientes, fundamentales para garantizar la productividad y sostenibilidad del sector.

Finalmente, Vázquez reafirmó que continuará trabajando desde el Senado para respaldar a los productores de Chihuahua, especialmente en temas estratégicos como el manejo responsable del agua y la modernización del campo.