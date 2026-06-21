Ve a dónde acudir por tu paquete PAAM mañana lunes

En cumplimiento al compromiso del alcalde Marco Bonilla con las y los adultos, el DIF Municipal informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) que podrán acudir por su paquete alimentario, este 22 y 23 de junio, en los siguientes centros comunitarios:

Lunes 22 de junio:

CC Arturo Gamiz, 9:00 hrs.

CC Popular, 13:30 hrs

CEDEFAM Palestina 13:30 hrs.

Martes 23 de junio:

CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 hrs.

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Cabe señalar que este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072 en las extensiones 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.