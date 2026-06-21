“Si hay una incursión extranjera o perdemos el T-MEC, la responsabilidad será del régimen de la 4T”: Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, hizo un llamado este domingo al gobierno de Morena a cumplir con la ley y entregar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto a sus cómplices, como un acto de defensa de la soberanía.

La verdadera soberanía de un país no se defiende con discursos; se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho. Hoy vivimos una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el tratado comercial que sostiene a millones de familias mexicanas y… pic.twitter.com/8MZZYap3hs — Maru Campos (@MaruCampos_G) June 21, 2026

En un mensaje en sus redes sociales, Campos emitió un mensaje en el marco de posibles acciones unilaterales en contra del crimen organizado y el impacto del asunto de la seguridad en la revisión del T-MEC.

“Si llegara a haber una incursión extranjera en nuestro territorio o si llegáramos a perder el tratado comercial que sostiene millones de empleos, de vidas y familias, escúchenlo bien: la responsabilidad será únicamente del gobierno de morena y de la 4T”, sostuvo.

Maru Campos señaló que está en contra de la intervención extranjera en México y afirmó que la defensa de la soberanía “no puede ser ciega ni mucho menos irracional”.

“Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia”, añadió.

La gobernadora puntualizó que la posible intervención surgió de la decisión de Morena de proteger a los gobernantes y funcionarios que han sido señalados por Estados Unidos de vínculos con el crimen y del cobijo a los servidores públicos con órdenes de aprehensión.

“Desde el oficialismo se le llama defender la patria. Pero la patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho. Se defiende cortando esos vínculos entre la política y el crimen organizado que causan tantísimo dolor y muerte a los mexicanos. Se defiende llevando ante la justicia a los señalados”, comentó.

Ante esto, Maru Campos pidió al gobierno federal a no buscar culpables fuera del país ni buscar adversarios internacionales, ya que “lo que atenta contra la soberanía es el auténtico entreguismo e injerencismo es dar el control político al narco”.