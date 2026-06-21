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“Si hay una incursión extranjera o perdemos el T-MEC, la responsabilidad será del régimen de la 4T”: Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, hizo un llamado este domingo al gobierno de Morena a cumplir con la ley y entregar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto a sus cómplices, como un acto de defensa de la soberanía.

En un mensaje en sus redes sociales, Campos emitió un mensaje en el marco de posibles acciones unilaterales en contra del crimen organizado y el impacto del asunto de la seguridad en la revisión del T-MEC.

“Si llegara a haber una incursión extranjera en nuestro territorio o si llegáramos a perder el tratado comercial que sostiene millones de empleos, de vidas y familias, escúchenlo bien: la responsabilidad será únicamente del gobierno de morena y de la 4T”, sostuvo.

Maru Campos señaló que está en contra de la intervención extranjera en México y afirmó que la defensa de la soberanía “no puede ser ciega ni mucho menos irracional”.

“Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia”, añadió.

La gobernadora puntualizó que la posible intervención surgió de la decisión de Morena de proteger a los gobernantes y funcionarios que han sido señalados por Estados Unidos de vínculos con el crimen y del cobijo a los servidores públicos con órdenes de aprehensión.

“Desde el oficialismo se le llama defender la patria. Pero la patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho. Se defiende cortando esos vínculos entre la política y el crimen organizado que causan tantísimo dolor y muerte a los mexicanos. Se defiende llevando ante la justicia a los señalados”, comentó.

Ante esto, Maru Campos pidió al gobierno federal a no buscar culpables fuera del país ni buscar adversarios internacionales, ya que “lo que atenta contra la soberanía es el auténtico entreguismo e injerencismo es dar el control político al narco”.

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