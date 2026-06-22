Inauguran la estatua de Messi más alta del mundo en Argentina

En la ciudad de Cutral Co (Neuquén, Argentina), se inauguró la estatua de Lionel Messi más alta del mundo, con una altura de 26 metros.

🚨 BREAKING: A 26-meter, 70-ton Lionel Messi statue has been built in Argentina. The love for Messi in his homeland knows no limits. 🐐❤🇦🇷pic.twitter.com/6aYvtzM5e3 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 21, 2026

La escultura, realizada por el artista Aldo Beroisa, supera a la que está en Calcuta (la India), de 21 metros, desvelada en diciembre de 2025 como parte de la gira GOAT Tour.

La iniciativa busca fortalecer el perfil turístico y cultural de la localidad, conocida por los numerosos monumentos que tiene en el centro.