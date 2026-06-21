Felicita Sheinbaum a los padres de México y reconoce su esfuerzo por las familias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de felicitación a los padres del país con motivo del Día del Padre, que se conmemora este 21 de junio.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la mandataria reconoció el papel que desempeñan millones de hombres en la formación de sus familias y destacó su contribución al desarrollo del país.

En su mensaje, la titular del Ejecutivo federal señaló que los padres aportan diariamente amor, dedicación y esfuerzo para sacar adelante a sus familias, además de contribuir a la construcción de un mejor México.

“¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México”, escribió.

La presidenta también deseó que la celebración transcurra en un ambiente de alegría y unión familiar.

Sheinbaum expresó sus mejores deseos para los padres mexicanos, al señalar que espera que esta fecha esté acompañada de muestras de afecto y convivencia con sus seres queridos.

“Que este día esté lleno de alegría, abrazos y mucho cariño. ¡Feliz Día del Padre!”, publicó la mandataria en sus redes sociales.

El mensaje fue difundido este 21 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Padre en México, una conmemoración dedicada a reconocer la labor y el compromiso de quienes ejercen la paternidad en el país.

Información tomada de UNO TV