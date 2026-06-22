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Onda de calor se mantiene en territorio estatal; prevén lunes con máximas de hasta 40°C

Este lunes, una línea seca permanecerá sobre la frontera norte de la República Mexicana, interaccionará con un canal de baja presión en el interior del país y una vaguada en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio nacional.

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (oeste y este), Coahuila (oeste) y Durango (norte).

Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua y Durango; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

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