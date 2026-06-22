Explosión en planta de gas de QatarEnergy deja 54 heridos y 18 desaparecidos

Al menos 54 personas resultaron heridas y otras 18 permanecen desaparecidas tras una explosión “interna” ocurrida en una fábrica de QatarEnergy de la zona industrial de Ras Laffan, al norte de la capital qatarí, Doha.

Así lo detalló el Ministerio del Interior qatarí la madrugada de este lunes, horas después de informar de una explosión “interna” ocurrida en la citada área de Ras Laffan por causa de un “incidente técnico”.

Tras apuntar entonces a “varios heridos”, sin precisar cifras ni gravedad, la cartera cifró el total en 54 afectados, subrayando a la vez que los equipos de Búsqueda y Rescate, en colaboración con los de Protección Civil, “están llevando a cabo operaciones de búsqueda de 18 personas desaparecidas”.

El Ministerio indicó que el incidente se produjo mientras se llevaban a cabo “operaciones” en la fábrica y señaló que “no se han registrado fugas que representen un riesgo para la seguridad pública”, si bien “las autoridades competentes siguen investigando el incidente”.

La compañía estatal QatarEnergy aclaró, en otro comunicado, que el incendio ocurrió mientras expertos de la compañía intentaban reanudar las operaciones de producción de gas en la fábrica, suspendidas tras ser atacada por Irán durante la guerra, iniciada a finales febrero pasado.

“Durante la puesta en marcha de las operaciones en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, se produjo un incidente operativo que provocó una explosión e incendio en la planta de Barzan, proveedora de gas para uso doméstico, la noche del domingo 21 de junio de 2026″, aseguró la compañía.

Indicó que “los equipos de emergencia se desplegaron de inmediato para sofocar el incendio, que ya ha sido controlado”, sin dar a conocer de momento más detalles.

Ras Laffan es uno de los centros de producción de gas natural licuado más importantes de la región y ya fue atacado durante el conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán por el otro. Qatar señaló a Irán por el ataque, pero Teherán argumentó que su objetivo eran activos vinculados a Estados Unidos.