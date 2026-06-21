Mercadito Más Barato de Marco Bonilla es ejemplo de lo que hacen los buenos gobiernos: Manque Granados

Manque Granados participó en la tercera edición del Mercadito Más Barato, una iniciativa del alcalde Marco Bonilla, junto a la Central de Abastos, donde se ofrece el paquete de alimentos básicos a 100 pesos, con el fin de ayudar a la economía de las familias de Chihuahua Capital.

La tercera edición de este exitoso programa se realizó en el Centro Deportivo Tricentenario, donde se ofreció el paquete “Mi Bolsita”, integrado por un kilogramo de papa, tomate, naranja y pepino, además de una malla de aguacate, un manojo de plátanos, medio kilogramo de limón, medio kilogramo de chile jalapeño y medio kilogramo de cebolla.

“Esta es una alianza cada vez más grande de comerciantes e instituciones que apuestan por ayudar a los chihuahuenses. Este es un ejemplo más de iniciativas exitosas en las que participa el gobierno, sector productivo y sociedad, para ayudarnos a afrontar el impacto de la inflación sobre la canasta básica, algo que parece incontenible a nivel nacional”, afirmó Manque Granados.

La diputada federal por Chihuahua reconoció que nuevamente se ofrecieron estos paquetes de alimentos al costo, gracias a la generosidad de los comerciantes de la Central de Abastos, al trabajo del Gobierno Municipal que encabeza Marco Bonilla y al respaldo de empresas participantes, con el objetivo de contribuir a la economía de las familias.

Además, esta edición contó con la participación de más de 30 emprendedores que forman parte de los programas del Municipio, así como de las empresas Bimbo y Leche Zaragoza, esta última integrada en esta ocasión, ofreciendo sus propios paquetes de 100 y 90 pesos cada una.

También participó el Vivero Municipal, con la entrega de árboles endémicos para que sean adoptados por familias de Chihuahua, a fin de ayudar a reverdecer su entorno y cultivar la responsabilidad con el ambiente.