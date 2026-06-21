A la defensa de la patria no se le pone peros, responde Cuauhtémoc Estrada a la gobernadora Maru Campos

Ante las declaraciones recientes de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, cuestionó el sentido, las fuentes y las implicaciones de un discurso que, afirmó, oscila entre la especulación geopolítica y la desconfianza hacia el propio Estado mexicano.

Estrada señaló que resulta indispensable preguntar “¿Qué patriotismo defiende la gobernadora? ¿El mexicano o el estadounidense?”, luego de que Campos hiciera referencia a supuestas discusiones en Estados Unidos sobre decisiones que afectarían a México, incluyendo la posible no ratificación de acuerdos comerciales e incluso escenarios de intervención militar.

El legislador cuestionó la solidez de esas afirmaciones y la forma en que la gobernadora habría obtenido dicha información: “¿Cómo es que está tan enterada de decisiones que no son públicas? ¿Desde qué fuente se construye una narrativa de tal gravedad?”, planteó, subrayando que cualquier autoridad estatal está obligada a actuar con responsabilidad institucional y apego a la Constitución.

Para Estrada, el problema no es únicamente la veracidad de los dichos, sino su orientación política. Consideró que introducir la idea de una intervención extranjera sin sustento claro puede tener efectos de desestabilización discursiva. “La defensa de la patria no admite matices ni peros”, afirmó, aludiendo a la frase de la mandataria estatal sobre defender a México “pero…”, lo que, desde su perspectiva, diluye la contundencia del compromiso nacional.

El coordinador de morena contrastó esa postura con figuras históricas como Benito Juárez, señalando que la soberanía no puede relativizarse en función de conveniencias políticas o narrativas coyunturales.

En su crítica, Estrada también señaló lo que describió como un discurso “fracturador” y “entreguista”, al considerar que se insinúa que el actual gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum no defiende al país, mientras se exime de responsabilidad a administraciones anteriores.

“El problema es la amnesia selectiva”, sostuvo, al recordar procesos de privatización, reformas estructurales y decisiones de política económica tomadas en gobiernos previos, que —dijo— debilitaron el patrimonio público.

En materia de seguridad, Estrada confrontó la narrativa de deterioro absoluto con cifras nacionales recientes sobre reducción de homicidios, cuestionando la coherencia entre los señalamientos contra el gobierno federal y la situación en entidades gobernadas por la oposición.

“Si el criterio es el combate al crimen, entonces también debe evaluarse con datos, no con discursos”, señaló, al tiempo que exigió consistencia en el análisis de los resultados en materia de seguridad pública.

Cuauhtémoc Estrada respondió a los señalamientos sobre posibles exigencias de cooperación internacional en casos judiciales, al subrayar que toda investigación debe regirse por el debido proceso, sin excepciones ni persecuciones selectivas, pero tampoco impunidad.

El líder morenista cerró su posicionamiento con una advertencia política de fondo: el verdadero riesgo para la soberanía nacional no proviene del debate público, sino de la normalización de prácticas opacas. “Si alguien ha puesto en riesgo al país, no es quien lo defiende en público, sino quien pacta en lo oscuro fuera del marco constitucional”, concluyó.