Internautas arremeten contra nuevas películas de Disney y DreamWorks por considerar que “abusan” de la IA

Dos grandes estudios de animación llevarán este otoño a la gran pantalla sus nuevas apuestas: ‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’, de Disney, que se estrenará el 27 de noviembre, y ‘La isla olvidada’, de DreamWorks Animation, prevista para el 25 de septiembre. Sin embargo, sus tráilers ya han desatado un revuelo entre los internautas.

look at the difference man i’m crying pic.twitter.com/qg7eNyQxKj — 🌷 (@mayorloftis) June 17, 2026

El motivo es que ninguno de los dos avances difundidos ha convencido en la Red. “Si puedo ser totalmente sincero, el tráiler de ‘Hexed’ (nombre inglés de la película ‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’) me hizo pensar que se trataba de un ‘slop’ de la IA al comparar la animación y decir que era mejor”, escribió un internauta en X sobre la película de Disney.

En las redes se ha extendido la idea de que las dos producciones cojean por lo mismo: su apartado visual.

“En la mayor parte de su composición, la atención está en el centro de la imagen y el aire sobrante no aporta nada. No dirige la mirada mediante perspectivas forzadas o líneas invisibles. No resta nada si lo desechas por completo.”, criticaba un usuario.

Las quejas apuntan también al encuadre, siempre centrado. “Hay una escena en el tráiler de ‘Hexed’ donde la protagonista sale volando y choca contra paredes de varias casas. En esa escena la chica está centrada en el ‘frame’. Está en el aire, chocando, en una escena caótica, y ella está centrada. Los elementos se mueven hacia ella. No ella a ellos”, observaba otro espectador sobre la cinta de Disney.

Para muchos, esa composición tan medida responde a un único objetivo: recortar el plano en vertical y convertirlo sin esfuerzo en clips para ‘TikTok’ o ‘reels’*.

“Se habla mucho de que ‘Hexed’ mantiene el punto focal en el centro para que sea fácil crear clips verticales sin perder información, y bueno… Sí. Decidí editar el tráiler en ese formato y, de todas las tomas, solo unas tres no están centradas”, relató un usuario que se animó a comprobarlo.

Otro fue un paso más allá y comparó ambos tráilers para concluir que apenas se diferencian en lo visual. “Fíjate en la diferencia, tío”, escribió.

“[‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’] es una película que se siente blanda y genérica, porque no se arriesga o lo hace a medias, no empuja sus colores, no juega con sus ángulos, no hay creatividad en el diseño de sus personajes”, critica otro usuario.

‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’ narra la historia de Billie, una adolescente impulsiva que, al descubrir poderes mágicos, acaba en Hexe, un vasto reino de brujas, donde junto a su madre, Alice, destapa secretos familiares. En cuanto a ‘La isla olvidada’, se centra en Jo y Raissa, dos amigas que cruzan un portal hacia Nakali, una isla repleta de las criaturas mágicas de los relatos que escuchaban en sus familias filipinas.