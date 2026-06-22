Coordinan dependencias estatales traslado aeromédico de urgencia para niña de 6 años desde Guachochi

Gracias a una rápida y coordinada respuesta entre distintas instancias del Gobierno del Estado, este día se llevó a cabo con éxito el traslado aeromédico de una paciente de 6 años de edad, quien requería atención médica especializada urgente tras sufrir un accidente automovilístico en el municipio de Guachochi.

El operativo comenzó en el nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guachochi. De ahí, personal operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) aseguró el traslado terrestre inicial de la menor hacia el aeropuerto local, garantizando su estabilidad en todo momento.

Una vez en la pista de aterrizaje, la pequeña fue abordada en el helicóptero Bell 429 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Con el objetivo de mantener un monitoreo médico estricto durante el vuelo, la paciente viajó acompañada por un enfermero urgenciólogo voluntario de la CEPC, quien supervisó sus signos vitales hasta la capital del estado.

La aeronave estatal aterrizó de forma segura en las inmediaciones del estadio monumental Héctor Espino, en la ciudad de Chihuahua. En el lugar ya aguardaba una ambulancia de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE), cuyo personal paramédico se encargó del último tramo del trayecto por la vía terrestre.

Finalmente, la menor fue ingresada con éxito al Hospital Infantil de Especialidades, donde ya recibe la atención médica de alta prioridad que requiere su caso.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de utilizar todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos disponibles para salvaguardar la vida y la salud de las familias chihuahuenses, especialmente en las zonas de más difícil acceso de la entidad.