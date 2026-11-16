Tim Hill y Yankees cierran acuerdo de un año por 2.25 millones de dólares

El lanzador zurdo Tim Hill permanecerá con los New York Yankees tras acordar un contrato de un año por 2.25 millones de dólares, según informaron fuentes a Jeff Passan, de ESPN, este domingo.

El acuerdo de Hill incluye una opción del club por 2.5 millones de dólares para 2028, indicaron las fuentes.

Hill, un relevista de 36 años, registró una marca de 5-2, una efectividad de 4.60 y dos salvamentos en 58⅔ entradas a lo largo de 67 apariciones la temporada pasada. Permitió 12 jonrones –la mayor cantidad en su carrera–, superando por tres su récord anterior.

Con un 68.8% de rodados, Hill lideró las Grandes Ligas entre los lanzadores que acumularon al menos 50 entradas. Limitó a los bateadores zurdos a un promedio de bateo de .213, mientras que los bateadores derechos le batearon para .293.