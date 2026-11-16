China revela qué abordarán Putin, Xi y Trump en una reunión histórica

La próxima reunión entre los líderes de Rusia, China y EE.UU. prevista para el 19 de noviembre en el marco de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad china de Shenzhen, reviste una importancia histórica, anunció este 16 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático.

Durante una conferencia de prensa, la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, señaló que se trata de la primera reunión presencial entre los presidentes Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump. Las conversaciones se centrarán en el mantenimiento de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias, lo que confiere al evento un carácter sumamente significativo e inédito.

Mao destacó que los tres países son miembros fundadores de las Naciones Unidas y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, recordando que estas naciones permanecieron unidas para alcanzar la victoria en la guerra mundial contra el fascismo.

En la coyuntura actual, dijo, asumen una responsabilidad importante de cooperar para hacer frente a los desafíos globales y promover la paz y la estabilidad en el mundo. Así, la vocera subrayó que fortalecer la comunicación, gestionar las diferencias y estabilizar las relaciones entre Rusia, China y EE.UU. responde a sus respectivos intereses nacionales, se alinea con las expectativas de la comunidad internacional y contribuye a estabilizar la situación global, al tiempo que fomenta el diálogo y la cooperación.

¿Qué otros temas se discutirán?

Previamente, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, comunicó que durante la reunión entre los mandatarios continuará el debate sobre toda la gama de cuestiones relacionadas con el acuerdo para resolver el conflicto ucraniano. Al respecto, aseguró que “se está trabajando activamente en el desarrollo de su contenido”.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó que la prioridad del presidente Donald Trump es abordar cara a cara los asuntos más complejos de la agenda global, lo que aceleró las gestiones para cerrar el acuerdo.

Entre los posibles temas a tratar también figuran el desarme y el control de armas nucleares, las líneas rojas en las relaciones entre EE.UU. y China, la estabilidad global y el rechazo a un nuevo reparto del mundo en esferas de influencia.