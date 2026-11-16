Morena deja en el limbo convocatoria para elegir presidenta del INE ante reformas en medio ambiente y bienestar animal

Ante la falta de consenso con la oposición, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal extenderá al menos una semana más, la emisión de la convocatoria para elegir a la sucesora de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

A tres semanas de la renuncia de Taddei, se mantiene la exigencia de coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de garantizar un Comité Técnico de Evaluación (CTE) ajeno al oficialismo porque sus integrantes elegirán a una quinteta integrada solamente por mujeres.

Hasta este domingo, se ha mantenido la propuesta de Monreal para buscar el mayor consenso posible y evitar la descalificación en automático del perfil que elijan solamente los legisladores de la 4T.

La semana pasada, Monreal reiteró que la designación de Blanca Cruz como consejera presidenta del organismo autónomo el pasado 27 de octubre garantiza la organización de las elecciones en junio próximo “sin zozobra ni incertidumbre”.

“No queremos que esta presidencia pueda nacer muerta y cuestionada por la mitad de partidos que van a actuar en el 2027”, afirmó el jueves pasado.

Adelantó que este lunes se reunirá con el coordinador del PRI, Rubén Moreira, y dará respuesta a las peticiones del PAN sobre la convocatoria, cuya aprobación hubiera permitido aprobar a la nueva consejera del INE entre el 10 y el 11 de diciembre.

Por ello, este domingo subió un video en el que adelantó que miércoles y jueves, se discutirán reformas en materia de medio ambiente, bienestar animal y zonas arqueológicas.

Monreal explicó que se discutirá y votará “una reforma integral a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que tiene por objeto fortalecer las capacidades institucionales del Estado”.

“Para prevenir el deterioro ambiental, conservar la biodiversidad, restaurar ecosistemas y garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”, indicó.

El líder de los diputados de Morena dijo que también hay “una propuesta de modificaciones en materia de expedición de certificados de libre deforestación, que incorpora atribuciones a la Semarnat”.

“Que permita o pueda emitir el certificado de libre deforestación, a fin de acreditar que una poligonal determinada se encuentra fuera de terrenos forestales o bien en un terreno forestal que este cuente con la autorización de cambio de uso de suelo de forma legal”, detalló

Monreal agregó la “expedición de la ley general en materia de bienestar animal, una ley con la que nos comprometimos que después del presupuesto habríamos de deliberar y aprobar, y estoy buscando poderla aprobar por consenso”.

Recordó que la Ley sobre “bienestar animal” es un compromiso que realizaron la presidenta Claudia Sheinbaum y nosotros en Morena al modificar la Constitución”.

“Busca establecer un piso mínimo de protección animal para todo el país”, resaltó.

Además, Monreal comentó que se recibirá “una iniciativa que será turnada a la Comisión de Cultura, que reforma la ley de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas”.

“Una iniciativa muy importante para la preservación de nuestra cultura y de nuestras áreas históricas”, apuntó ya sin considerar la convocatoria del INE.