CARGANDO INFORMACIÓN...

Prevén lunes fresco durante la mañana y templado durante el día

Este lunes, el frente frío núm. 6 recorrerá el norte y noreste del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México.

Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y muy frío a gélido en sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila.

Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp