Prevén lunes fresco durante la mañana y templado durante el día

Este lunes, el frente frío núm. 6 recorrerá el norte y noreste del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México.

Para mayor información sobre los efectos de los #FrentesFríos / sistemas frontales en #México, consulta https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/uZiPiGCQbn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 16, 2026

Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y muy frío a gélido en sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila.

Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 50 km/h en la región.