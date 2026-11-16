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Miles de aves se sincronizan y crean un espectáculo de olas gigantes en el cielo

Un video captado en Dongying, provincia de Shandong (China) muestra el espectáculo de miles de aves en vuelo durante un atardecer, que genera la ilusión de olas en el cielo. Las imágenes, difundidas en las redes sociales, se volvieron virales rápidamente por su belleza.

En el clip se observa cómo las aves se mueven en formaciones ondulantes, como si fueran olas marinas aéreas, mientras el reflejo del sol anaranjado ilumina el horizonte.

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