Anuncia SCOP inicio de trabajos en avenida De las Torres y bulevar Manuel Talamás Camandari

_A partir del 16 de noviembre se implementarán cierres en los carriles centrales de avenida De las Torres; habrá rutas alternas para mantener la circulación vehicular._

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que, a partir del próximo 16 de noviembre, se implementarán modificaciones a la circulación vehicular en la avenida De las Torres y el bulevar Manuel Talamás Camandari, en Ciudad Juárez, debido a los trabajos para la construcción del nuevo Paso Inferior.

Como parte de estas labores, permanecerán cerrados a la circulación los carriles centrales de la avenida De las Torres, por lo que se habilitarán rutas alternas para facilitar el tránsito de los automovilistas y reducir las afectaciones en la zona.

La dependencia recomienda a los conductores salir con anticipación, considerar mayores tiempos de traslado y evitar contratiempos, además de atender la señalización preventiva y las indicaciones del personal en la zona.

La SCOP agradece la comprensión de los juarenses ante estas adecuaciones, que permitirán avanzar con la construcción de infraestructura vial para mejorar la movilidad y las condiciones de traslado en Ciudad Juárez.