Tigres golea 3-1 a Pumas en la Liga Mx Femenil y sigue en la lucha por el liderato

Tigres sigue en la contienda por el primer puesto del grupo A de la Liga Mx Femenil al golear por 3-1 a Pumas, que terminó con 10 jugadoras tras la expulsión de Andrea Pereira (63), en la jornada 10 del torneo Apertura 2026.

Las regiomontanas se impusieron con goles de Mariza (16), Maricarmen Reyes (41) y Diana Ordóñez (de penal al 52) para llegar a 25 unidades al tiempo que esperaban el resultado del partido entre América y Monterrey, el cual tiene 24 puntos.

La derrota deja a las capitalinas en una situación compleja al mantenerse en el cuarto escalón del sector B con apenas 13 unidades. Además, para el siguiente duelo ante Atlas no tendrán a su capitana Andrea Pereira, quien salió expulsada por una fuerte barrida sobre Thembi.

En la cancha del estadio Olímpico Universitario, Mariza abrió el marcador al conectar un remate de cabeza tras un tiro de esquina. Maricarmen Reyes aumentó la cuenta con una gran técnica al controlar un pase con la pierna derecha y definir con la zurda, mientras que Diana Ordóñez puso el tercero desde los once pasos.

Pumas descontó al 90+8 con un penal de la costarricense Priscila Chinchilla tras una falta de Anika Rodríguez, un gol que apenas representó un bálsamo ante la goleada.