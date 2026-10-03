Segundo baleado en Las Torres es trasladado al Hospital Palmore

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien resultó lesionado por proyectil de arma de fuego en el brazo derecho, fue trasladado al Hospital Palmore luego de ser baleado en la colonia Las Torres.

El hombre se encontraba en el mismo lugar donde fue atacado otro sujeto, quien también resultó lesionado y fue trasladado al IMSS, donde falleció minutos después. La esposa del segundo lesionado fue quien lo llevó al Hospital Palmore para recibir atención médica.

Elementos policiacos arribaron al nosocomio para recabar información e iniciar las indagatorias correspondientes, aunque hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre la agresión.